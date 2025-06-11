Haberler

Galatasaray, Leroy Sane’yi transfer etti

GALATASARAY TRANSFERDE BOMBAYI PATLATIYOR

Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış olan Galatasaray, transfer döneminde dikkat çekici bir hamle yapıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane’nin transferinde başarıya ulaştı. Galatasaray, Leroy Sane ile anlaşma sağladı ve yıldız futbolcu menajeri George Gardi ile birlikte İstanbul’a doğru yola çıktı.

SANE İSTANBUL’A VARIYOR

Alman oyuncunun saat 01:00 sularında İstanbul’a ulaşması bekleniyor. Sane, yarın gerçekleştirilmesi planlanan sağlık kontrolünden sonra resmi imzayı atacak. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı. Ayrıca, Sane’nin yıllık 9 milyon euro net maaş alacağı ve kulübün imza parası da ödeyeceği bilgisi yer alıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ümraniye’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

Ümraniye'de bir motosiklet, kontrolsüz dönüş yapan kamyona çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.
Haberler

Diyarbakır’da Hava Uçuş Eğitimi Başladı

Diyarbakırlı Fırat Tekin, gökyüzüne olan tutkusuyla mal varlığını satarak pilot oldu. Yamaç paraşütü ile başlayan yolculuğu, ticari uçuşlarla hem havacılık hem de turizme katkı sağlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.