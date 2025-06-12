Galatasaray, Leroy Sane’yi transfer etti

GALATASARAY LEROY SANE İLE ANLAŞTI

Süper Lig’in güçlü temsilcisi Galatasaray, Bayern Münih’ten ayrılan Leroy Sane’nin transferinde hedefine ulaştı. Galatasaray, Leroy Sane ile transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

SANE İSTANBUL’A GELDİ

Leroy Sane, menajeri George Gardi ile birlikte özel bir uçakla İstanbul’a geldi. Havalimanında çok sayıda Galatasaray taraftarı, Sane’yi coşkuyla karşıladı ve “hoş geldin” yazılı pankart açıldı. İstanbul’a varmasının ardından ilk açıklamalarını GS TV’ye yapan oyuncu, mutluluğunu dile getirerek, “İnanılmaz mutluyum. Taraftarı duyuyorum, o da ayrı bir mutluluk. Burada olduğum için mutluyum.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’A GELME KARARI

Sane, İstanbul’daki açıklamalarında ayrıca, “Daha önce de burada oynadım. İnanılmaz atmosfer ve ortam vardı. Bana karşı çok seslilerdi ama artık benim yanımda olacaklar. Galatasaray taraftarı adına oynayacağım için çok heyecanlıyım.” dedi. Geçmişte aldığı teklifler hakkında bilgi veren Alman futbolcu, “Birçok teklif vardı. Ancak Galatasaray bir bütün olarak beni çok etkiledi. Hem atmosfer, hem kulübün büyüklüğü, hem de en önemlisi çok istemeleri beni etkiledi.” şeklinde konuştu.

SÖZLEŞME DETAYLARI VE İZLENME REKORU

Galatasaray’ın YouTube kanalında yapılan Leroy Sane karşılama canlı yayını 2.4 milyondan fazla izleyici tarafından takip edildi. Sane, perşembe sabahı sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-kırmızılılar ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Ayrıca, Sane’nin transfer maliyeti de duyuruldu. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Sane’nin yıllık 9 milyon euro net maaş alacağı ve bu ücretin yanı sıra imza parası ödeneceği belirtildi.