Galatasaray, Leroy Sane’yi transfer etti

SÜPER LİG’DE ŞAMPİYONLUK VE TRANSFER HAMLELERİ

Süper Lig’de 5. yıldızı takmayı başaran Galatasaray, transferde önemli bir adım atarak Leroy Sane ile anlaşma sağladı. Alman futbolcunun bu gece İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Daha önce de kaleci arayışlarına giren Sarı-kırmızılı ekip, yeni bir transfer için harekete geçti.

Ertan Süzgün’ün haberine göre; Fernando Muslera’nın ardından yeni bir kaleci arayan Galatasaray, rotasını İngiltere’ye kırdı. Cimbom, Chelsea forması giyen Sırp kaleci Djordje Petrovic ile görüşmelere başladı. 25 yaşındaki, 1.90 boyundaki eldiven için satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması yapıldığı bilgisi geldi.

Djordje Petrovic, Chelsea ile 2030 yılına kadar sözleşmeye sahip. Bu sezon Ligue 1 ekibi Strasbourg’ta kiralık olarak mücadele etti ve burada 31 maça çıkarak 38 gol kalesinde gördü. Ancak, 10 karşılaşmada kalesini gole kapatarak şansını gösterdi.