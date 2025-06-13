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Galatasaray Leroy Sane’yi transfer etti

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ LEROY SANE

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde Alman futbolcu Leroy Sane’yi kadrosuna dahil etti. Sane, 30 Haziran’a kadar Bayern Münih ile sözleşmesi devam etmekte. Bu süreçte FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yer alıp almayacağı ise futbolseverler arasında merak uyandıran bir konu oldu.

BAŞKANLIK YETKİSİNDEN AÇIKLAMA

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, ABD’deki kamp sırasında bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eberl, “Leroy Sane’nin sözleşmesi bitene kadar turnuvada oynayacak” diye belirtti. Böylece, Sane’nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndaki durumu netleşti. Bayern Münih, gruplarda Auckland City FC, Boca Juniors ve Benfica ile mücadele edecek.

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