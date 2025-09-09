Galatasaray’lı Osimhen Sakatlık Yaşadı

SALDIRIYA UĞRAYAN YILDIZ GOLCÜNÜN AÇIKLAMALARI

Süper Lig’in köklü takımlarından Galatasaray, rekor bir bonservisle kadrosuna dahil ettiği Victor Osimhen ile ilgili son gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu, milli takım maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Hemen İstanbul’a dönüş yapan Osimhen, sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

MİLLİ TAKIM TECRÜBESİNDEN DERS

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Osimhen sakatlığı hakkında şu açıklamayı yaptı: “Sakatlığım çok ciddi değil. Daha kötü olmasın diye önlem olarak sahayı terk ettim. Daha güçlü döneceğim.” Bu açıklama, oyuncunun iyileşme sürecine dair umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor. Galatasaray taraftarları, Osimhen’in en kısa sürede sahalara döneceğini umuyor.