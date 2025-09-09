Haberler

Galatasaray’lı Osimhen Sakatlık Yaşadı

SALDIRIYA UĞRAYAN YILDIZ GOLCÜNÜN AÇIKLAMALARI

Süper Lig’in köklü takımlarından Galatasaray, rekor bir bonservisle kadrosuna dahil ettiği Victor Osimhen ile ilgili son gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu, milli takım maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Hemen İstanbul’a dönüş yapan Osimhen, sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

MİLLİ TAKIM TECRÜBESİNDEN DERS

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Osimhen sakatlığı hakkında şu açıklamayı yaptı: “Sakatlığım çok ciddi değil. Daha kötü olmasın diye önlem olarak sahayı terk ettim. Daha güçlü döneceğim.” Bu açıklama, oyuncunun iyileşme sürecine dair umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor. Galatasaray taraftarları, Osimhen’in en kısa sürede sahalara döneceğini umuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Karabük’teki Balıklar Tezgahlarda Yerini Aldı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yeni eğitim yılı için Kılavuzlar İlkokulu'nu ziyaret etti ve 1802 öğrenciye eğitim setleri dağıttı, eğitimi kıymetli bir yatırım olarak değerlendirdi.
Haberler

Darende’de İnşaatta Yangın Çıktı, Korkuttu

Darende'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan kimse yok, soruşturma devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.