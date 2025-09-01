Galatasaray, Ligde Puan Kaybetmiyor

GALATASARAY’IN BAŞARILI BAŞLANGICI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk 4 haftasında kayıpsız ilerleyerek en fazla gol atan takım oldu. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonuna etkileyici bir başlangıç yaparak, ligde gerçekleştirdiği 4 maçın tamamından galip ayrıldı ve milli maçlar için verilen araya lider olarak girdi. Puan kaybı yaşamayan tek takım olan Galatasaray, ligin bu 4 haftasında Gaziantep FK ve Kayserispor ile deplasmanda, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor ile ise evinde mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların hepsini 3 puanla tamamlayarak, ligin kayıpsız tek ekibi olmayı başardı. Şimdi liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, verilen aranın ardından Eyüpspor ile karşılaşacak.

HÜCUM VE SAVUNMA PERFORMANSI

En fazla gol atan takım olma unvanını elinde bulunduran Galatasaray, oynadığı maçlarda hem hücum hem de savunma alanında etkileyici bir performans sergiledi. Toplamda 13 gol atan Sarı-kırmızılılar, bu alanda ilk sırada yer aldı. Savunmada gösterdiği başarıyı da skora yansıtan takım, kalesinde sadece 1 gol gördü ve en az gol yiyen ekipler arasında yer aldı. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçen Günay Güvenç, başarılı kurtarışlarıyla öne çıktı.

GOL CİSİ KATILIMI

İlk 4 hafta en çok gol atan futbolcular ise Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı oldu. İkili, 3’er gol sevinci yaşarken, Mauro Icardi ile Victor Osimhen 2’şer, Leroy Sane ile Davinson Sanchez ise 1’er gol kaydetti. Ayrıca, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Fatih Kurucuk kendi kalesine gol attı.

TAKIMDA UYGULANAN STRATEJİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4 karşılaşmada toplam 20 futbolcusuna şans verdi. Bu futbolculardan 12’si her maçta yer alırken, Günay Güvenç ile Abdülkerim Bardakcı ise süre bakımından oyundan çıkmadı. Buruk, hazırlık maçlarında gösterdiği başarılarla dikkat çeken 18 yaşındaki defans oyuncusu Arda Ünyay’a da bir maçta görev verdi.

YENİ TRANSFERİN ETKİSİ

Yeni transferlerden Alman futbolcu Leroy Sane, bu sezonda oynadığı 4 maçta 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı. Bu performansını, Kayserispor ile yapılan deplasman maçında sergiledi. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde sakatlık geçiren Arjantinli golcü Mauro Icardi, 281 gün sonra sahalara dönerek Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında goller kaydetti.

OSIMHEN’İN PERFORMANSI

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Napoli’den Galatasaray’a transfer oldu ve 75 milyon Euro bonservis ücretiyle takımda kaldı. Oynadığı 3 maçın 2’sine ilk 11’de başlayan Osimhen, rakip fileleri 2 kez havalandırarak geçen sezonki gol krallığını sürdürdü.