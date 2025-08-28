Galatasaray, Liverpool ile eşleşti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alacak ve kura sonucunda Liverpool ile eşleşti. Bu büyük karşılaşmanın İstanbul’da mı yoksa deplasmanda mı gerçekleştirileceği henüz netlik kazanmadı. Ayrıca, bu maçın kesin tarihi de belirlenmedi.

KURALAR VE TORBALAR

Galatasaray, 2025/26 sezonu için yapılan kura çekiminde 4. torbadan yer aldı. Şampiyonlar Ligi’ndeki diğer torbalar da şu şekilde sıralandı:

1. Torba: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. Torba: Tottenham, PSV Eindhoven, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. Torba: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat

MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç günleri, en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak. Bu tarihten sonra Galatasaray’ın Liverpool ile oynayacağı mücadeleye dair gün ve saat bilgileri netleşmiş olacak. Ayrıca, maçın hangi stadyumda oynanacağı da bu tarih itibarıyla duyurulacak.

UEFA, karşılaşmaların ev sahibi ve deplasman programını 30 Ağustos Cumartesi günü ilan edecek. Avrupa futbolunun önem taşıyan organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kuraları, Monako’da yapılmış ve 36 takım, katsayı puanlarına göre dört torbada sıralanmıştır.

LİG AŞAMASI TAKVİMİ

Lig aşaması karşılaşmaları için belirlenmiş takvim aşağıdaki gibidir:

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026