Galatasaray, Lookman İçin Görüşmeler Yapıyor

GALATASARAY, LOOKMAN TRANSFERİ İÇİN ADIM ATTI

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray, Atalanta’dan ayrılması muhtemel Nijeryalı oyuncu Ademola Lookman ile ilgilenmeye başladı. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre; Galatasaray yönetimi, Ademola Lookman’ın transferi için Atalanta ve oyuncunun menajeri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

ATALANTA’NIN TALEBİ VE GALATASARAY’IN STRATEJİSİ

Aynı haberde, Atalanta’nın 27 yaşındaki golcü oyuncu Lookman için 55 milyon euro fiyat belirlediği ancak Galatasaray’ın bu ücrete olumlu yaklaşmadığı belirtiliyor. Galatasaray, Osimhen transferinde olduğu gibi stratejik bir hamle yaparak Lookman’ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

PİYASA DEĞERİ VE OYNAMAMA DURUMU

Piyasa değeri 60 milyon euro civarında olan Nijeryalı golcü, bu sezon İtalyan ekibi Atalanta’nın kadrosunda düşünülmemesi nedeniyle sahada yer almadı. Galatasaray’ın transfer çabaları, Lookman’ın geleceği açısından dikkat çekici bir gelişme oluşturuyor.

Laçin’de Yangın Söndürüldü, Zarar Var

Çorum'un Laçin ilçesindeki yol kenarında çıkan yangının, ikizce köyünde sigara izmaritinden kaynaklandığı düşünülüyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Eski Ziraat Odası Başkanı Vuruldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arazi tartışması yüzünden çıkan kavgayı çözmek isteyen eski ziraat odası başkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi tutuklandı.

