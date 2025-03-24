Galatasaray, Lunin’i Muslera’nın Yerine Düşünüyor

GALATASARAY, LUNIN İLE ANLAŞMA YOLUNDA

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray, efsanevi kalecisi Fernando Muslera’nın yerini doldurmak için Real Madrid’in başarılı kalecisi Andriy Lunin’i transfer etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 26 yaşındaki Ukraynalı kalecinin uzun dönem boyunca takımın kalesini koruyabileceğine inanıyor.

ANÇELOTTİ’NİN STRATEJİSİ VE LUNİN’İN HEDEFİ

Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Lunin’i genellikle Thibaut Courtois’nın sakatlık dönemlerinde sahaya sürüyor. Ancak yetenekli kaleci, artık kendisine düzenli forma bulmak istiyor. Lunin’in, Real Madrid ile 2030 yılına kadar uzanan sözleşmesi bulunuyor ve kariyerine yeni bir yön vermeye sıcak bakıyor.

GALATASARAY’IN TRANSFER PLANI

Galatasaray yönetiminin, Lunin için Real Madrid’e 20 milyon Euro bonservis bedeli teklifinde bulunarak bu transferi gerçekleştirmeyi planladığı bildiriliyor. Muslera sonrası kaleyi güvenilir bir kaleciye emanet etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Lunin transferi için şartlarını zorlamaya hazır. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Eğer Galatasaray, Lunin’i kadrosuna katarsa, Muslera sonrası yeni bir kaleci efsanesi doğabilir.