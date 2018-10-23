Galatasaray maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde Schalke ile mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Kritik maçın ise hangi kanaldan yayınlanacağı merak konusu oldu.

Süper Lig’de oynadığı Bursaspor maçında yaşadığı sakatlıklarla büyük şok yaşayan Galatasaray rakibiyle 1-1 beraber kalmış ayrıca Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli oyuna devam edememişti. Galatasaray’da gözler şimdi Şampiyonlar Ligi’nde oynanancak Schalke 04 maçına çevrildi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Almanya’nın Schalke 04 takımını konuk edecek. İlk maçında Lokomotiv Moskova’yı mağlup eden, ikinci maçta muhteşem oyununa rağmen Porto’ya deplasmanda kaybeden Galatasaray üçüncü maçta Schalke’yi taraftarın da desteği ile mağlup etmek istiyor. Galatasaray Serdar Aziz, Fernando, Feghouli ve Emre Akbaba gibi 4 önemli ismin sakatlığı bulunuyor. Bu arada Galatasaraylı taraftarlar dev maç öncesi Galatasaray – Schalke maçı hangi kanalda? Galatasaray – Schalke maçı saat kaçta Sorularının cevaplarını arıyor.

Galatasaray – Schalke maçı ne zaman? saat kaçta?

Galatasaray Schalke 04 mücadelesi 24 Ekim Çarşamba günü saat 22:00’de başlayacak.

Galatasaray – Schalke hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1’den canlı olarak ekranlara gelecek.

FOTOMAÇ