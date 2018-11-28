Galatasaray maçı hangi kanalda?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı bu akşam oynanacak. Maçın beIN SPORTS 1 kanalından izleneceği açıklandı.

Galatasaray ilk maçta Türk Telekom Stadı’nda 3-1 yendiği rakibini deplasmanda da yenmenin hesaplarını yapıyor. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı öncesi Rusya’da havanın -8 derece civarında olması bekleniyor

Fatih Terimli Galatasaray Avrupa’da bir tarih daha yazmak için bu akşam Moskova’da Lokomotiv Moskova ile Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray Türk Telekom Stadı’nda 3-1 yendiği rakibini bir kez daha yenerek gruptan çıkma şansını devam ettirmek istiyor. Galatasaray bu akşam kazanırsa gruptan en kötü ihtimalle 3. çıkmayı garantileyecek. Galatasaray’da Süper Lig’de cezalı durumda bulunan Donk, Ndiaye ve Rodrigues Lokomotiv maçında forma giyebilecek.

Lokomotiv Moskova – Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Lokomotiv Central Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20:55’de başlayacak. Mücadelenin beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanması bekleniyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr’de…

L. Moskova – Galatasaray muhtemel 11’ler…

L.Moskova: Guilherme, Ignatjev, Kvirkvelia, Höwedes, Idowu, Denisov, Krychowiak, An. Miranchuk, Al. Miranchuk, Fernandes, Eder

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Ndiaye, Rodrigues, Eren

İddiasını sürdürmesi için galibiyet şart

Galatasaray’ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor. Porto’nun 10 puanla birinci, Schalke 04’ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarın kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa Ligi’ne kalmayı garantileyecek.

FANATİK