Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray-Eskişehirspor karşılaşmasının hangi kanaldan izleneceği henüz belli olmadı.

Fatih Terim’in idaresindeki Galatasaray’ın Eskişehirspor ile karşı karşıya geleceği maçın hangi kanaldan yayınlanacağı merak konusu oldu.

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı kamp çalışmaları kapsamında bugün Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Saat 15.00’te başlayacak mücadele, Galatasaray’ın hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü Belek’teki tesislerde gerçekleşecek.

Öte yandan karşılaşma taraftara kapalı olacak. Bu karşılaşmayı yayınlayacak kanal ise henüz belli olmadı.

TÜRKİYE