Galatasaray maçı saat kaçta?

Süper Lig’de heyecan sürüyor. Galatasaray bu hafta Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Galatasaray kritik maçta kozlarını paylaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynancak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri de yer alıyor.

Sivasspor – Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü oynanacak. Kritik müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynancak olan müsabaka saat 18:00’de beIN SPORTS 1’de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr’de yer alacak.

SİVASSPOR – GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, ZİYA, GOUTAS, CAMARA, CANER, COFIE, KEREM, FAJR, GRADEL, YATABARE, HENRIQUE

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, NELSON, LUYINDAMA, AANHOLT, BERKAN, TAYLAN, FEGHOULI, KEREM, HALİL, DIAGNE