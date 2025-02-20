Galatasaray Maçında 5.5G Teknoloji Şöleni

SPOR VE TEKNOLOJİ BİR ARADA

Türk Telekom, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine liderlik ederken spor ve teknoloji alanında yenilikçi projeler geliştirmeye devam ediyor. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 5.5G teknolojisinin spor alanında sağladığı avantajlara dikkat çekti. Önal, “Türkiye’nin 5.5G’ye en hazır operatörü olarak, geleceğin fiber bağlantılarını inşa ediyoruz. Teknoloji birikimimizle yalnızca haberleşme sektörünü değil, futbol ve spor dünyasını da dijitalleştiriyoruz. Galatasaray – AZ Alkmaar karşılaşması sahada nefesleri keserken, stadyumda sunduğumuz 5.5G teknolojisi taraftarlara kesintisiz ve yüksek hızda bir bağlantı deneyimi sunacak.” şeklinde ifade ediyor.

MAÇTA YENİ BİR DENEYİM

Türk Telekom, RAMS Park’a kurduğu 5.5G Mobil Şebekesi ile futbolseverlere ultra hızlı mobil internet hizmeti sağlıyor. Taraftarlar, maç sırasında yüksek çözünürlüklü canlı yayınları kesintisiz izleme şansı buluyor. Aynı zamanda, sosyal medya paylaşımlarını anında yapabiliyor ve dijital platformlardan anlık verilere erişebiliyorlar.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLİYOR

Türk Telekom, dijital dönüşüm projeleri sayesinde Türk futboluna uzun yıllardır katkı sağlıyor. Akıllı Stadyum Projeleri sayesinde taraftarlara daha konforlu bir maç deneyimi sunuluyor. VAR ve Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile futbolun dijitalleşmesi destekleniyor. 5.5G teknolojisi, sahada ve tribünlerde bağlantı hızını üst seviyelere taşıyor. Galatasaray – AZ Alkmaar maçı, futbolseverler için büyük bir heyecan getirirken, Türk Telekom’un sunduğu 5.5G teknolojisi stadyumdaki taraftarlara unutulmaz bir dijital deneyim yaşatacak.