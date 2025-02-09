Galatasaray Maçında Rizespor’a Büyük Eksik

MAÇIN DETAYLARI

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile bugün bir araya geldi. Bu karşılaşmada yer alan Dal Varesanovic, gelecek haftaki Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düştü. Süper Lig’in 23. haftasında oynanan maçta Kasımpaşa, ev sahibi olarak Çaykur Rizespor’u ağırladı.

DURUMU KÖTÜLEŞİRENLER

Konuk ekip Rizespor’da, karşılaşmaya kart ceza sınırında başlayan Dal Varesanovic, 23. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı hale geldi. Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu, bu nedenle gelecek hafta gerçekleşecek olan Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Bu sezon boyunca Rizespor formasıyla toplam 25 maça çıkan Varesanovic, 5 gol ve 2 asistle dikkat çeken bir performans sergiliyor.