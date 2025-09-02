Galatasaray Maçında Seyirci Soktular

MAÇTAN SONRA GÖZALTILAR

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleşen maçta stada usulsüz seyirci soktukları belirlenen iki kişi, Galatasaray Spor Kulübü’nün şikayeti üzerine gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, U.A. isimli şüpheli tutuklanırken, E.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜVENLİK İNCELEMELERİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Galatasaray Spor Kulübü’nün şikayetini değerlendirerek 30 Ağustos’ta Rams Park Stadı’nda oynanan maçla ilgili harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, U.A. ve E.Z.’nin, karaborsacı olduğu değerlendirilen M.P. isimli kişi ile işbirliği yaparak stada usulsüz seyirci soktuklarını tespit etti.

ARAMA SONUÇLARI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ile ortak düzenlenen operasyonda, U.A. ve E.Z. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, U.A. adına düzenlenmiş bir sahte akreditasyon kartı, sahte isimlerle düzenlenmiş üç sahte akreditasyon kartı ve bir USB bellek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.A., adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi. E.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.