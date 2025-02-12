Galatasaray Maçındaki Pozisyonun VAR Kaydı Yayında

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇINDAN ÇEKİLDİ

Süper Lig’in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray ile oynadığı maçta aleyhte verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilmesiyle futbol dünyasında yeni tartışmalara yol açtı. Karşılaşmanın 11. dakikasında Mertens’in ceza sahasında düştüğü pozisyon sonrası verilen penaltıyı başarıyla gole çeviren Alvaro Morata, Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.

YUSUF BARASI SAKATLANDI, TAKIM SOYUNMA ODAISINA DÖNDÜ

Ev sahibi ekibin önde gittiği maçta, 30. dakikada Yusuf Barasi’nin topsuz alanda yaşadığı sakatlık sonucu yere düşmesiyle birlikte Adana Demirspor’un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı ve futbolcuları arasında kısa bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sonrası önce mavi-lacivertli oyuncular, ardından da hakem ekibi soyunma odasına döndü.

TFF’DEN VAR HAKEMİNE CEZA

Müsabakanın Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg’in, tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası genç hakem Oğuzhan Çakır’a, “Savunma oyuncusunun ayağı rakibine temas ediyor. Penaltı kararı doğru, devam et” dediği öğrenildi. Ancak, Mertens’in yerde kalma pozisyonunda Hakem Çakır’ın VAR’a başvurmaması Sundberg’i eleştirilerin merkezine yerleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aldığı yoğun eleştirilerin ardından deneyimli hakeme kırmızı kart göstererek, “Bir daha gelme” diyerek yollarını ayırdı.

TFF, VAR KAYDININ PAYLAŞIMINI YAPTI

Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu, tartışmalı pozisyonun VAR kaydını futbol kamuoyu ile paylaştı. Federasyonun yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray A.Ş. – Adana Demirspor A.Ş. maçı sırasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının paylaşılmasına karar verilmiştir” denildi. MHK’nin değerlendirmesi gereği VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği futbol kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği vurgulandı.