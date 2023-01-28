Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Giresunspor ile karşı gelecek Galatasaray’ın maçını hakem Bahattin Şimşek’in yöneteceği öğrenildi.

Hatayspor-Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat oldu

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında bugün oynanacak beş karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı. Lider Galatasaray’ın Giresunspor deplasmanında oynayacağı karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun olurken, AVAR’da ise Alper Ulusoy görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftası bugün oynanacak beş mücadeleyle devam edecek. Günün ilk maçında DG Sivasspor ile Adana Demirspor ile Malatya’da karşılaşacak. Müsabakada hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev alacak. Öğretmenoğlu’na, AVAR’da Koray Gençerler eşlik edecek.

Hatayspor ile Trabzonspor arasında Yeni Hatay Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ekrem Kan ve Osman Gökhan Bilir, yardımcı hakemlik görevlerin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak. Bu maçta VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR’da ise Mehmet Emin Tuğral yer alacak.

Giresunspor-Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak. VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun, AVAR’da ise Alper Ulusoy ile Abdullah Bora Özkara görev yapacak.