Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray’ın Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hakemi Ümit Öztürk olarak açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta müsabakaları yarın, 9 Şubat Cumartesi, 10 Şubat Pazar ve 11 Şubat Pazartesi oynanacak. Karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre pazar günü oynanacak Galatasaray – Trabzonspor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
Yarın
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor – Fenerbahçe: Alper Ulusoy
9 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir – Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
16.00 Çaykur Rizespor – Antalyaspor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş – Bursaspor: Mete Kalkavan
10 Şubat Pazar
13.30 Atiker Konyaspor – Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe – Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray – Trabzonspor: Ümit Öztürk
11 Şubat Pazartesi
20.00 MKE Ankaragücü – Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.00 Demir Grup Sivasspor – Akhisarspor: Ali Palabıyık
TRT