Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu.

Galatasaray’ın Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hakemi Ümit Öztürk olarak açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta müsabakaları yarın, 9 Şubat Cumartesi, 10 Şubat Pazar ve 11 Şubat Pazartesi oynanacak. Karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre pazar günü oynanacak Galatasaray – Trabzonspor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

Yarın
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor – Fenerbahçe: Alper Ulusoy

9 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir – Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
16.00 Çaykur Rizespor – Antalyaspor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş – Bursaspor: Mete Kalkavan

10 Şubat Pazar
13.30 Atiker Konyaspor – Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe – Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray – Trabzonspor: Ümit Öztürk

11 Şubat Pazartesi
20.00 MKE Ankaragücü – Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.00 Demir Grup Sivasspor – Akhisarspor: Ali Palabıyık

TRT