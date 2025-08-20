Haberler

Galatasaray, Manuel Akanji’ye teklif yaptı

GALATASARAY’IN TRANSFER HEDEFİ MANUEL AKANJI

Süper Lig’deki köklü kulüp Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını İngiltere’ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile Manuel Akanji konusunda yürüttüğü görüşmelerde bir anlaşmaya varma aşamasına geldi. Transferle ilgili bilgiler, Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberinde yer aldı. Galatasaray, Akanji için gerekli sözlü teklifi de oyuncuya iletti.

İNGİLTERE’YE TEMSİLCİ GÖNDERİLDİ

Galatasaray, Manuel Akanji transferini ilerletmek adına Manchester City’nin Sportif Direktörü Hugo Viana ile bir görüşme yapmak üzere İngiltere’ye bir temsilci gönderdi. Cimbom, yıldız savunma oyuncusu için 7.5 milyon euroluk transfer talebinin indirilmesini isteyecek. Eğer böyle bir indirim sağlanabilirse, sarı-kırmızılılar Akanji’yi İstanbul’a getirmek için planlarını hemen devreye sokacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Berra, Kreşte Boğulma Tehlikesi Yaşadı

İnegöl'deki bir özel kreşteki yüzme etkinliği sırasında boğulma tehlikesi yaşayan 4 yaşındaki Berra, 7 gün süren tedavi sonrası yaşamını yitirdi. Cenazesi duygusal anlarla defnedildi.
Haberler

Çanakkale Yangını Kontrol Altında Alındı

Gelibolu'daki yangın, üçüncü günde kontrol altına alındı. Kumköy'deki ceviz bahçesi, sahibi tarafından yapılan temizlik sayesinde yangından etkilenmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.