Galatasaray, Manuel Akanji’ye teklif yaptı

GALATASARAY’IN TRANSFER HEDEFİ MANUEL AKANJI

Süper Lig’deki köklü kulüp Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını İngiltere’ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile Manuel Akanji konusunda yürüttüğü görüşmelerde bir anlaşmaya varma aşamasına geldi. Transferle ilgili bilgiler, Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberinde yer aldı. Galatasaray, Akanji için gerekli sözlü teklifi de oyuncuya iletti.

İNGİLTERE’YE TEMSİLCİ GÖNDERİLDİ

Galatasaray, Manuel Akanji transferini ilerletmek adına Manchester City’nin Sportif Direktörü Hugo Viana ile bir görüşme yapmak üzere İngiltere’ye bir temsilci gönderdi. Cimbom, yıldız savunma oyuncusu için 7.5 milyon euroluk transfer talebinin indirilmesini isteyecek. Eğer böyle bir indirim sağlanabilirse, sarı-kırmızılılar Akanji’yi İstanbul’a getirmek için planlarını hemen devreye sokacak.