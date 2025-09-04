Haberler

Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe’yi yendi

GALATASARAY MCT TECHNIC, FENERBAHÇE BEKO’YU MAĞLUP ETTİ

Galatasaray MCT Technic, Baturalp Tübad Turnuva’sındaki açılış maçında Fenerbahçe Beko ile karşılaştı ve mücadeleyi 91-82’lik bir skorla kazandı. Turnuvanın on sekizinci organizasyonu, Fenerbahçe Metro Enerji Salonu’nda gerçekleşti.

İLK PERİYOTTA FENERBAHÇE ÖNDEYDİ

Mücadelenin ilk periyodunda, Fenerbahçe Beko 22-21’lik bir skorla önde tamamladı. Devreye girildiğinde ise Fenerbahçe durumu 48-43 lehine götürdü. Ancak devre sonrası Galatasaray, oyunda toparlanarak üçüncü periyodu 14 sayı farkla önde bitirmeyi başardı ve skor 75-61 oldu.

GALATASARAY SON PERİYOTTA DA ÜSTÜNLÜĞÜ KORUDU

Son çeyrekte de Galatasaray, rakibine karşı olan üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmayı 91-82’lik bir sonuçla tamamladı. Galatasaray MCT Technic bu galibiyetle turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu baskınında 15,08 gram sentetik uyuşturucu ve 13 bin 145 lira bulundu; bir kişi tutuklandı.
Haberler

Brezilya’nın Ulusal Günü Resepsiyonu Gerçekleşti

Brezilya'nın Ulusal Günü, Ankara'daki büyükelçilikte gerçekleştirilen bir resepsiyonla kutlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.