Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe’yi yendi

GALATASARAY MCT TECHNIC, FENERBAHÇE BEKO’YU MAĞLUP ETTİ

Galatasaray MCT Technic, Baturalp Tübad Turnuva’sındaki açılış maçında Fenerbahçe Beko ile karşılaştı ve mücadeleyi 91-82’lik bir skorla kazandı. Turnuvanın on sekizinci organizasyonu, Fenerbahçe Metro Enerji Salonu’nda gerçekleşti.

İLK PERİYOTTA FENERBAHÇE ÖNDEYDİ

Mücadelenin ilk periyodunda, Fenerbahçe Beko 22-21’lik bir skorla önde tamamladı. Devreye girildiğinde ise Fenerbahçe durumu 48-43 lehine götürdü. Ancak devre sonrası Galatasaray, oyunda toparlanarak üçüncü periyodu 14 sayı farkla önde bitirmeyi başardı ve skor 75-61 oldu.

GALATASARAY SON PERİYOTTA DA ÜSTÜNLÜĞÜ KORUDU

Son çeyrekte de Galatasaray, rakibine karşı olan üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmayı 91-82’lik bir sonuçla tamamladı. Galatasaray MCT Technic bu galibiyetle turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış oldu.