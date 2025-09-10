Galatasaray MCT Technic, Lokomotiv Kuban’ı yendi

BASKETBOLDA GALATASARAY’IN BAŞARISI
Antalya’da gerçekleşen “Gloria Pre-Season Games 2025” basketbol turnuvasında, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray MCT Technic, Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban’ı 103-96 mağlup etti. Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’da yapılan karşılaşmanın başlangıç çeyreği sarı-kırmızılıların 26-23’lük üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray MCT Technic, devre arasını da 49-43 önde kapattı. Üçüncü çeyrekteki performansıyla avantajını koruyan sarı-kırmızılı takım, maçı 103-96’lık skorla kazanmayı başardı. Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.