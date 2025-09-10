Haberler

Galatasaray MCT Technic, Lokomotiv Kuban’ı yendi

BASKETBOLDA GALATASARAY’IN BAŞARISI

Antalya’da gerçekleşen “Gloria Pre-Season Games 2025” basketbol turnuvasında, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray MCT Technic, Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban’ı 103-96 mağlup etti. Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’da yapılan karşılaşmanın başlangıç çeyreği sarı-kırmızılıların 26-23’lük üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray MCT Technic, devre arasını da 49-43 önde kapattı. Üçüncü çeyrekteki performansıyla avantajını koruyan sarı-kırmızılı takım, maçı 103-96’lık skorla kazanmayı başardı. Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Yeni Emniyet Müdürü Atandı, Açıklama Geldi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan değişiklikler sonucu Mehmet Ömür Saka yeni emniyet müdürü olarak atanarak görevine başladı. Saka'nın kariyeri ve hayatı merak konusu.
Üç Kişi, Alabora Tekneden Kurtarıldı

Karacabey'de alabora olan bir balıkçı teknesindeki 3 kişi, polis memuru Ahmet Mutlu tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve kahramanlıklarıyla takdir topladı.

