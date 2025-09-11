Galatasaray MCT Technic, Zalgiris Kaunas Maçında

MAÇIN DETAYLARI

Galatasaray MCT Technic, Gloria Cup Basketbol turnuvasında Zalgiris Kaunas ile karşılaşma gerçekleştirecek. Sporseverler, bu önemli maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor.

TARİH VE SAAT BİLGİSİ

Galatasaray MCT Technic ile Zalgiris Kaunas arasındaki mücadele 12 Eylül 2025 Cuma günü oynanıyor. Karşılaşma saat 14:00’te başlayacak. Takımlar, maç öncesinde ısınma hareketlerini tamamladıktan sonra sahada yer alacak.

Bu heyecan dolu Gloria Cup Basketbol maçı, Gloria Arena Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayının şifresiz olması, internet bağlantısı olan herkesin bu maçı izleyebilmesine olanak tanıyor. Karşılaşmanın Antalya’daki Antalya Stadyumunda yapılması bekleniyor ve basketbolseverlere keyifli anlar yaşatacak.