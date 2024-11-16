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Spor

“Galatasaray, Mersinspor’u Rahat Geçti!”

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GALATASARAY, MERSİNSPOR’U YENEREK ÖNE GEÇİYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, Mersinspor’u konuk etti ve maçı 101-82’lik skorla kazandı. Müsabakanın dengeli geçen ilk çeyreğini sarı-kırmızılı takım 26-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan Galatasaray, farkı açarak devreyi 53-37 önde kapattı.

Üçüncü periyodu da 76-59 üstün bitiren Galatasaray, maçı 101-82 ile kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımda 24 sayı atan Palmer ve 18 sayıla katkı sağlayan Blumbergs, galibiyetin önemli isimleri arasında yer aldı. Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki iddiasını sürdürmüş oldu.

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