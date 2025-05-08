Galatasaray, Mertcan Ayhan’ı almak istiyor

GALATASARAY’IN TRANSFER HEDEFİ MERTCAN AYHAN

Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluğa doğru ilerlerken gelecek sezonun transfer hazırlıklarına da başladı. Bu kapsamda, Almanya’dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Bild gazetesinin haberine göre, Galatasaray, tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan’ın kardeşi olan Mertcan Ayhan’ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

SARILAR-KIRMIZILAR FİBAUORG İLE YARIŞIYOR

Sarı-kırmızılıların, Mertcan Ayhan transferi için Freiburg ile rekabet ettiği belirtildi. 18 yaşındaki genç oyuncu için Galatasaray’ın 200 bin euro bonservis ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

MERTCAN AYHAN’IN PERFORMANSI

Bu sezon Schalke U-19 takımıyla 20 resmi maça çıkan Mertcan Ayhan, bu maçlarda 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiliyor.