Galatasaray, Messi İçin Beklemede

GALATASARAY TARAFTARLARI HEYECANLANDI

Galatasaray, Leroy Sane transferi sonrası bir başka heyecan verici transfer söylentisiyle gündemde. Taraftarlar şimdi de Lionel Messi’nin transferi hakkında konuşuyor. Son yıllarda transfer çalışmalarında önemli adımlar atan Galatasaray, şimdi dünya futbolunun önde gelen isimlerinden biri olan Messi ile anılıyor.

MESİ İNTER MIAMI’DEN AVRUPA’YA DÖNEBİLİR

Arjantin basınında yer alan bilgilere göre, Inter Miami forması giymekte olan Messi, 2026 Dünya Kupası öncesinde Avrupa’ya geri dönmeye sıcak bakıyor. Söylentilere göre, ünlü futbolcu formunu korumak amacıyla bir yıl boyunca Avrupa’da mücadele etmeyi düşünüyor. Ayrıca, Transfermarkt sitesinde Messi’nin Galatasaray’a transferinde %33 olasılık veriliyor. Bu oran, Leroy Sane için ise %50 civarında bulunuyor.

Messi’nin Inter Miami ile yapmış olduğu sözleşme Aralık ayında sona eriyor. Eğer Messi sözleşmesini yenilemezse, 2026 Dünya Kupası’na kadar kulüpsüz kalabileceği ifade ediliyor. MLS, Türkiye ve Avrupa’daki liglerden seviye ve tempo olarak daha geride bir konumda bulunuyor.