Galatasaray, Michael Wright ile anlaştı

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde kadrosuna Amerikalı pasör Michael Wright’ı dahil etti. Kulüp, 2001 doğumlu olan oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

PROFESYONEL KARIYERİ

Michael Wright, profesyonel voleybol kariyerine 2019 yılında Ohio State Üniversitesi takımında başlamıştı. Ardından SVG Lüneburg takımında forma giyen Wright, kulüp kariyerinde 2 MIVA Konferans şampiyonluğu yaşamıştır. Forma giydiği maçlarda en iyi pasör olarak seçilen oyuncu, yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Zafer Yolculuğu Programı TCG Anadolu’da Başladı

Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında "Zafer Yolculuğu" etkinliği, TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlendi.
Sağlık-Sen Başkanı, Kazanımları Açıkladı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamındaki önemli kazanımları duyurdu.

