Spor

Galatasaray, Morata’nın Milan’a Döndüğünü Duyurdu

galatasaray-morata-nin-milan-a-dondugunu-duyurdu

ALVARO MORATA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Galatasaray, kiralık oyuncusu Alvaro Morata’nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini ve oyuncunun, bonservisini elinde bulunduran Milan’a döndüğünü açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda, hem İspanyol futbolcu ile hem de Milan’la anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca, Galatasaray’ın bu anlaşma karşılığında Milan’dan 5 milyon euro fesih bedeli alacağı kaydedildi.

MORATA ALACAKLARINDAN FERAGAT ETTİ

Açıklamada, Morata’nın 651 bin 652 euroluk alacağından da feragat ettiğine dikkat çekildi. Geçen sezonun devre arasında Milan’dan kiralık olarak Galatasaray’a katılan Alvaro Morata, kulüple 1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

ÖNEMLİ

Gündem

Çanakkale’de Yangın, Mücadele Devam Ediyor

Çanakkale'deki Dardanos mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Vali, hızlı yayılan yangın nedeniyle bazı bölgeler tahliye edilirken havalimanının kapatıldığını açıkladı.
Gündem

Bitlis’te Otomobiller Çarpıştı: 10 Yaralı

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda 10 kişi yaralanırken, bunlar arasında 5 çocuk da bulunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.