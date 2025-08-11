Galatasaray, Morata’nın Milan’a Döndüğünü Duyurdu

ALVARO MORATA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Galatasaray, kiralık oyuncusu Alvaro Morata’nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini ve oyuncunun, bonservisini elinde bulunduran Milan’a döndüğünü açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda, hem İspanyol futbolcu ile hem de Milan’la anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca, Galatasaray’ın bu anlaşma karşılığında Milan’dan 5 milyon euro fesih bedeli alacağı kaydedildi.

MORATA ALACAKLARINDAN FERAGAT ETTİ

Açıklamada, Morata’nın 651 bin 652 euroluk alacağından da feragat ettiğine dikkat çekildi. Geçen sezonun devre arasında Milan’dan kiralık olarak Galatasaray’a katılan Alvaro Morata, kulüple 1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.