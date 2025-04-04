Galatasaray, Mourinho İçin “Acınası” Açıklama Yaptı. Fenerbahçe’nin Durumunu Üzüntüyle İzliyoruz

GALATASARAY’DAN FENERBAHÇE’YE SERT TEPKİ

Galatasaray, Okan Buruk ile Jose Mourinho arasında yaşanan tartışma sonrası Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Kulüp, resmi sosyal medya hesabından “Zorunlu Açıklama” başlığıyla bir paylaşım yaparak rakip kulübün tutumunu eleştirdi.

MOURINHO’NUN TÜRK FUTBOLUNA VERDİĞİ ZARAR VURGUSU

Yapılan açıklamada, “Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi büyüyor. Geçmişte bu tip yakışıksız olaylar nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz” ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE’NİN TUTUMU ELEŞTİRİLDİ

Açıklamanın devamında, “Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz” denildi.

Galatasaray’ın bu sert çıkışı, iki kulüp arasındaki gerginliğin daha da artmasına yol açabilir. Taraftarlar ve futbol kamuoyu, gelişmeleri yakından takip ediyor.