Galatasaray, Mourinho İçin “Üzücü” Açıklama Yaptı. “Acınası Durum” İfadesini Kullandı

GALATASARAY’DAN FENERBAHÇE’YE SERT TEPKİ

Sarı-kırmızılı kulüp, Okan Buruk ile Jose Mourinho arasında yaşanan tartışma sonrası Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Zorunlu açıklama” başlığı altında sert ifadeler kullanıldı.

RAKİP TEKNİK DİREKTÖRÜN TÜRK FUTBOLUNA ZARARI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi büyüyor. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.”

SPOR ADINA UTANÇ VERİCİ DURUM

Açıklamanın devamında, “Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz” denildi.