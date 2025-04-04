Galatasaray, Mourinho İçin “Üzücü Durum” Açıklaması Yaptı. Fenerbahçe’nin Tepkisine Karşılık Verdi. Türk Futboluna Zarar Veren Davranışları Kınadı

GALATASARAY’DAN FENERBAHÇE’YE SERT TEPKİ

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Okan Buruk ve Jose Mourinho arasında yaşananlara ilişkin açıklamasına yanıt verdi. Kulüp, resmi açıklamasında, “Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi büyüyor” ifadelerini kullandı.

MOURINHO’NUN DAVRANIŞLARINA VURGU

Açıklamada, “Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz” denildi.

FENERBAHÇE’NİN TUTUMUNA ELEŞTİRİ

Galatasaray’ın açıklamasında, “Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın” ifadeleri yer aldı.

AHLAK DERSİ VERENLERE SERT ÇIKIŞ

Açıklamanın sonunda, “Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz” sözleriyle Fenerbahçe’nin tutumu eleştirildi.