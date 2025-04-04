Galatasaray, Mourinho İçin Üzüntüsünü Dile Getirdi. “Acınası Durum” Yorumu Yapıldı

GALATASARAY’DAN FENERBAHÇE’YE SERT TEPKİ

Galatasaray, Okan Buruk ile Jose Mourinho arasında yaşanan tartışma sonrası Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, “Zorunlu açıklama” başlığıyla yayınladığı yazılı açıklamada sert ifadeler kullandı.

RAKİP TEKNİK DİREKTÖRÜN TÜRK FUTBOLUNA ZARARI

Yapılan açıklamada, “Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi büyüyor” denildi. Kulüp, bu ifadelerle Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’ya gönderme yaptı.

DÜNYA FUTBOL KAMUOYUNDA TESCİLLİ İSİM

Açıklamanın devamında, “Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz” ifadeleri yer aldı.

SPOR ADINA UTANÇ VERİCİ DURUM

Galatasaray’ın açıklamasında en dikkat çeken bölümlerden biri şu sözler oldu: “Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın.”

AHLAK DERSİ VERENLERİN DURUMU

Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz.” Bu ifadelerle, Fenerbahçe yönetimine gönderme yapıldığı anlaşılıyor.