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Galatasaray, Mourinho İçin “Üzüntüyle İzliyoruz” Dedi. Fenerbahçe’nin Açıklamasına Tepki Gösterdi

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GALATASARAY’DAN FENERBAHÇE’YE SERT TEPKİ

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Okan Buruk ve Jose Mourinho arasında yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Kulüp, resmi sosyal medya hesabından “Zorunlu Açıklama” başlığıyla paylaşım yaparak sert ifadeler kullandı.

RAKİP TEKNİK DİREKTÖRÜN TÜRK FUTBOLUNA ZARARI

Yapılan açıklamada, “Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi büyüyor. Geçmişte bu tip yakışıksız olaylar nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz” denildi.

SPOR ADINA UTANÇ VERİCİ DURUM

Açıklamanın devamında, “Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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