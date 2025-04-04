Galatasaray, Mourinho’nun Acınası Durumunu Üzüntüyle İzliyor

GALATASARAY’DAN FENERBAHÇE’YE SERT TEPKİ

Galatasaray, Okan Buruk ile Jose Mourinho arasında yaşanan gerilim üzerine Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Kulüp, resmi sosyal medya hesabından “Zorunlu Açıklama” başlığıyla bir paylaşım yaparak sert ifadeler kullandı.

RAKİP TEKNİK DİREKTÖRÜN TÜRK FUTBOLUNA ZARARI

Yapılan açıklamada, “Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam ediyor” denildi.

DÜNYA FUTBOL KAMUOYUNDA TESCİLLİ İSİM

Açıklamanın devamında, “Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz” ifadeleri yer aldı.

SPOR ADINA UTANÇ VERİCİ DURUM

Galatasaray’ın açıklamasında şu sözlere de yer verildi: “Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz.”