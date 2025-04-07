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Galatasaray, Muslera Yerine Kaleciler Arıyor

GALATASARAY’DA MUSLERA İLE YOL AYRIMI BEKLENTİSİ

Galatasaray’da sezon sonunda Fernando Muslera ile yolların ayrılması gündemde. Sarı-kırmızılıların, Uruguaylı kaleci için alternatif isimleri değerlendirdiği öğrenildi. Muslera’nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve büyük ihtimalle Galatasaray kariyeri de burada noktalanıyor.

GALATASARAY’IN KALECİ ADAYLARI BELİRLENDİ

Galatasaray yönetimi, Muslera’nın yerine düşündüğü kalecileri belirledi. Sabah’ın haberine göre, listenin başında Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır yer alıyor. Ayrıca Eyüpspor forması giyen Berke Özer de alternatifler arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların dikkat çektiği bir diğer yabancı kaleci ise Alisson Becker. Liverpool’un yıldız kalecisinin durumu Galatasaray tarafından yakından takip ediliyor.

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