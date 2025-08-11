Galatasaray, Myriam Sylla’yı transfer etti

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde önemli bir hamlede bulundu ve Myriam Sylla’yı kadrosuna dahil etti.

MYRIAM SYLLA’NIN KARIYERİ

Son olarak Vero Volley Milano takımında mücadele eden 1995 doğumlu İtalyan smaçör ile 2 yıllık bir anlaşma imzalandı. Sylla, profesyonel voleybol kariyerine Eas Italia Orago ile başladıktan sonra sırasıyla MC Carnaghi Villa Cortese, Foppapedretti Begamo, Prosecco Doc Imoco Velley Conegliano ve Vero Volley Milano takımlarında oynadı.

Oynadığı takımlarda başarılı bir performans sergileyen Sylla, dört İtalya Kupası, bir Dünya Kulüpler Şampiyonası ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanarak adından söz ettirdi. Galatasaray, bu transferle güçlü bir kadro oluşturarak yeni sezona hedeflerle giriş yapmayı amaçlıyor.

