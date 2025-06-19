Galatasaray, Nelsson’ı göndermeyi düşünüyor

GALATASARAY’DA OKAN BURUK’UN KADRO KARARLARI

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da Okan Buruk, takımın mevcut kadrosunda bazı değişiklikler yapma kararı aldı. Başarılı teknik direktör, Danimarkalı defans oyuncusu Victor Nelsson’ı gelecek sezon kadroda düşünmüyor.

NELSSON’UN GELECEĞİNE DAİR YENİ PLANLAR

Sezonun ilk yarısında Serie A takımı Roma’ya kiralanan Nelsson’ın, yeni sezonda kamp kadrosuna dahil edilmeyeceği öğrenildi. Bu kez oyuncunun bonservisiyle birlikte takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncusundan 6-8 milyon euro arasında bir bonservis geliri elde etmeyi düşünüyor.

NELSSON’UN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Roma formasıyla toplamda 23 maça çıkan Nelsson, maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.