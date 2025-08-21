Haberler

Galatasaray, Nelsson’u Verona’ya Kiraladı

GALATASARAY’DAN NELSSON AÇIKLAMASI

Galatasaray, Victor Nelsson’un Verona’ya kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, bu geçici transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson’un, 2025-2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır” ifadelerine yer verdi.

TRANSFER DETAYLARI

Açıklamada, “Yapılan anlaşmada 650 bin Euro tutarında geçici transfer bedeli ile 100 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir” şeklinde bilgiler verildi.

İstanbul

Koşulların sağlanması durumunda, Victor Nelsson’un kariyerine İtalya’da devam etmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Taner Tamtürk, Rekor İçin Yolculuk Yaptı

Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk, Polonya'dan Moğolistan'a giderek Avrupa kupası maçına katıldı. Rekor hedefi için otostopla 12 günlük yolculuk gerçekleştirdi ve onay sürecini bekliyor.
Haberler

Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçı için Jose Mourinho önderliğinde antrenman yaptı. Hazırlık, ısınma ve koordinasyon egzersizleri ile sürdürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.