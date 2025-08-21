Galatasaray, Nelsson’u Verona’ya Kiraladı

GALATASARAY’DAN NELSSON AÇIKLAMASI

Galatasaray, Victor Nelsson’un Verona’ya kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, bu geçici transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson’un, 2025-2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır” ifadelerine yer verdi.

TRANSFER DETAYLARI

Açıklamada, “Yapılan anlaşmada 650 bin Euro tutarında geçici transfer bedeli ile 100 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir” şeklinde bilgiler verildi.

Koşulların sağlanması durumunda, Victor Nelsson’un kariyerine İtalya’da devam etmesi bekleniyor.