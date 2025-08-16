Galatasaray, Nelsson’un Transferine Yakınlaşıyor

Haberler

Süper Lig’in 2. haftasında Fatih Karagümrük’ü 3-0 yenerek 2’de 2 yapan Galatasaray’da, kadroda yapılacak değişikliklerin yanı sıra oyuncu ayrılışları konusunda da hareketli günler yaşanıyor. Özellikle kadroda düşünülmeyen oyuncuların transfer süreçleri dikkat çekiyor.

NELSSON’UN HELLAS VERONA İLE ANLAŞMASI

Victor Nelsson ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Danimarkalı stoperin, İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona ile anlaştığı ve transferin çok kısa sürede resmiyet kazanacağı öne sürülüyor. Bu transfer sürecinin Galatasaray’a yaklaşık 4 milyon euro kazandıracağı bekleniyor.

OKAN BURUK’UN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçı öncesinde gerçekleştirdiği açıklamada, “Carlos Cuesta ve Nelsson ayrılmaya yakın. Köhn aynı şekilde” sözlerini dile getirmişti. Bu ifadeler, ayrılıkların ne kadar yakın olduğunu gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

