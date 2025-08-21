Galatasaray, NEOM FC’ye İhtar Gönderdi

İHTAR VE GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Galatasaray, Suudi Arabistan Ligi ekibi NEOM FC’ye Barış Alper Yılmaz ile izinsiz ve yetkisiz görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından ihtar çekti. Sarı-kırmızılı takımın yaptığı açıklamada, “Bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

GALATASARAY’IN HEDEFLERİ VE OYUNCULARA YAKLAŞIMI

Galatasaray Spor Kulübü, erkek futbol takımının yeni sezon hazırlıklarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada, ana hedefin, hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en güçlü kadro ile mücadele etmek ve camiaya yeni başarılar kazandırmak olduğu vurgulandı. Kulüp, mevcut oyuncu grubunu korumak, kadronun istikrarını sağlamak ve gerekli takviyeleri yapmak gibi önceliklerin bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, son günlerde kamuoyunda yer alan oyuncularla ilgili transfer haberlerini dikkatle takip ettiklerini belirtti.

ETİK DEĞERLER VE CEVAP VERME YETKİSİ

Galatasaray, oyuncularının katkılarının yanı sıra aidiyet duygularının ve mücadelelerinin tüm Galatasaraylıları mutlu ettiğini dile getirdi. Bununla birlikte, bazı kulüplerin, müteakip defalar teklifler reddedildiği halde, FIFA kurallarına aykırı olarak sözleşmesi devam eden oyuncularla yetkisiz görüşmeler gerçekleştirdiğini vurguladı. Bu tür girişimlerin futbolun etik değerlerine açıkça aykırı olduğu ifade edildi. Galatasaray, oyuncularının iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan etik dışı temaslar konusunda sessiz kalmayarak, ilgili kurumlara gerekli ihtarnamaları ilettiğini belirtti.

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Kulüp, sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağına vurgu yaptı. Tüm taraftarların, Galatasaray’ın kadrosunu korumakla yetinmeyip, daha da güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğinden emin olmaları gerektiği aktarıldı. Kamuoyuna saygıyla duyuruldu.