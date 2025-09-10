Galatasaray, Nurullah Talha Yel’i aldı

GALATASARAY’DAN GELECEĞE YATIRIM

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi için transfer süreçlerini tamamlayan Galatasaray, şimdi geleceğe yönelik önemli bir adım atıyor. Burhan Can Terzi’nin haberine göre; 1. Lig takımlarından Manisa FK’da oynayan Nurullah Talha Yel, Galatasaray’a katılıyor. 15 yaşındaki genç golcü, perşembe günü İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

NURULLAH TALHA YEL’İN BAŞARISI

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nurullah Talha Yel, sadece Galatasaray’la değil, aynı zamanda Süper Lig’in dev kulüpleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılıyordu. Genç yaşına rağmen sağlam fiziği ve uzun boyuyla öne çıkan Nurullah, Türkiye U16 Milli Takımı’nda da görev alıyor.