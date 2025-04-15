Galatasaray – Nymburk Maçı Tivibu’da

MAÇIN DETAYLARI

Basketbol Gelişim Merkezi’nde 15 Nisan Salı günü oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. Bu karşılaşma canlı olarak izleyicilere sunulacak. Galatasaray – Nymburk maçı hangi kanalda? Galatasaray – Nymburk CANLI nereden izlenir? Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci ayak maçında ERA Nymburk ile karşı karşıya gelecek.

MAÇIN CANLI YAYIN BİLGİSİ

Bahsi geçen maç Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Cimbom, taraftarının desteğiyle Avrupa’da Final Four hedefini gerçekleştirmek için sahaya çıkıyor. Galatasaray, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı ezici bir üstünlükle 106-80’lik sonuçla kazanmıştı.

Will Cummings, James Palmer Jr, Göksenin Köksal, Roberts Blumbergs ve Angel Delgado beşiyle başladıkları maçta dört basketbolcüleri çift haneli sayı üretmişti. Will Cummings, 33 sayısıyla galibiyete katkı sağlayarak ön plana çıktı. Rob Gray, 19 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle etkili bir yedekten katkı sağladı. Micael Young ise 13 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparak dikkat çekti. Buğrahan Tuncer ise 11 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

GÖZE ÇARPAN İSTATİSTİKLER

Will Cummings, 16.6 sayı, 3.6 asist ve 3.4 ribaunt ortalamasıyla bu arenada en etkili oyuncu konumunda bulunuyor. Onu, 14.1 sayı, 5.1 ribaunt ve 3.9 asist ortalamalarıyla James Palmer takip ediyor. Takım halinde orantılı sayı dağılımına sahip olan ERA Nymburk’ta ise 12.9 sayı ve 5.4 asist ortalamalarıyla Stephen Brown ön planda. Final Four’a kalacak takım, Tenerife – Derthona çeyrek final eşleşmesinin galibiyle finale yükselmek için yarışacak.