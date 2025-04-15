Galatasaray, Nymburk’u 90-74 Yendi

GALATASARAY, FINAL FOUR’A YÜKSELİYOR

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Çekya’nın ERA Nymburk takımını ağırladı. Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen karşılaşmayı Sarı-Kırmızılılar 90-74’lük skorla kazandı. Daha önce oynanan çeyrek finalin ilk maçında 106-80 galip gelen Galatasaray, böylece kulüp tarihine adını ilk kez Final Four olarak yazdırmayı başardı.

PALMER ÖDÜL ALDI

Galatasaray’ın ABD’li skorer oyun kurucusu James Palmer, son 16 turunun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Maç öncesinde ödülünü, sarı-kırmızılı kulübün basketboldan sorumlu yöneticisi Can Natan takdim etti. Mücadele, karşılıklı basketlerle başladı ve Galatasaray 2. dakikada 7-5 üstünlük sağladı. ERA Nymburk, Birts ile hızlı hücumdan ve Sehnal ile Hruban’ın 3 sayılık isabetleriyle 8-0’lık bir seri yakaladı ve skoru 7-13’e taşıdı. Galatasaray, serbest atışla sayı bulurken, konuk takım üç sayılık atışlarına devam etti. Sarı-kırmızılı takım, 9. dakikada 22-22 eşitliği sağladı ve çeyreği 25-22 önde kapattı. İlk çeyrekte Palmer 6, Cummings ve Buğrahan ise beşer sayıyla öne çıktı.

İkinci periyoda hızlı bir başlangıç yapan Çekya temsilcisi 8-0’lık bir seri ile 13. dakikada 30-25 öne geçti. Galatasaray, 3 dakika 42 saniye sonra Delgado ile ilk basketini buldu ve Gray ile Buğrahan ile skor üreterek 15. dakikayı 35-32’lik avantajla geçti. İyi savunma yapan Galatasaray, 17. dakikada 8 sayılık (42-34) fark elde etti. Bu üstünlüğünü koruyan “Cimbom”, devre arasına 46-40 önde girdi.

ETKİLİ OYUN DEVAM EDİYOR

İkinci yarıya da iyi başlayan Galatasaray, 23. dakikada farkı çift hanelere (59-48) çıkardı. ERA Nymburk, Bohacik, Sehnal ve Brown ile üç sayılık isabetler bularak 27. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 62-61. Ancak Galatasaray, saldırgan savunması ile rakiplerine sayı fırsatı vermedi ve 6-0’lık bir seri ile çeyreği 68-61 önde tamamladı. Dördüncü periyotta, Palmer’ın basketleriyle Galatasaray, 32. dakikada 12 sayılık fark (78-66) elde etti. İlk yarıda sakatlanan Gray’in yokluğunda zorlanmasına rağmen, Sarı-Kırmızılı takım etkili oyunu sürdürdü ve maçı 39. dakikada 18 sayılık farkla (88-70) tamamladı. Maç sonucunda Galatasaray parkeden 90-74 galip ayrıldı.

PALMER MAÇIN YILDIZI

Galatasaray’da James Palmer, 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist ile öne çıktı. Diğer önemli katkıları sağlayan isimler ise Cummings’in 17 sayı, 5 asist, Buğrahan Tuncer’in 14 sayı, Delgado ve Young’un da sekizer sayıyla birlikte her biri yedişer ribauntla galibiyete destek vermesi oldu.İlk maçı da 106-80 kazanarak, Galatasaray erkek basketbol takımı Final Four’a kaldı. Sarı-Kırmızılı ekip, yarı finalde Tenerife-Derthona eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.