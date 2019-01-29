Galatasaray, o oyuncuyu getiriyor

Teknik adam Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, uzun zamandır istediği Brezilyalı Alan Carvalho’yu transfer ediyor.

Ara transfer döneminin başladığı günden bu yana golcü arayışında olan Galatasaray, Alan Carvalho konusunda çalışmalarını sürdürüyor. 29 yaşındaki yıldız ile her konuda anlaşan Galatasaray, Çin kulübü ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

Sarı Kırmızılı ekibin Guangzhou Evergrande ile 3.5 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı iddia edildi. Alan ile yıllık ücret konusunda anlaşmaya çalışan Galatasaray’ın transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

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