Galatasaray, Okan Buruk’un değişimleriyle

DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe ile oynanan maçın kadrosuna göre, Başakşehir karşısında 11’de 3 farklı oyuncu tercih etti. Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray, evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Buruk, Göztepe maçında sahaya çıkan kadrodan Günay Güvenç, Kerem Demirbay ve Alvaro Morata’nın yerine Fernando Muslera, Yusuf Demir ve Victor Osimhen’i görevlendirdi. Ayrıca, özel izinli olan Lucas Torreira ile Alvaro Morata’nın yanı sıra sakatlık sebepli Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı da 21 kişilik kadroda yer almadı.

YUSUF DEMİR İÇİN İLK KEZ

Yusuf Demir, ligdeki ilk 11’de yer alarak önemli bir adım attı. 2022 yaz transfer döneminde Galatasaray’a katılan genç futbolcu, Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig’deki ilk başlangıcını yaptı. 21 yaşındaki futbolcu, daha önce ligde 12 karşılaşmada oyuna sonradan dahil olmuştu. Galatasaray, Başakşehir mücadelesine; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, İsmail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Dries Mertens, Ahmed Kutucu ve Victor Osimhen 11’i ile çıktı. Yedek oyuncular arasında Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Elias Jelert, Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman ve Metehan Baltacı bulunuyor.

OSIMHEN İÇİN LANSMAN

Kiralık oyuncu Victor Osimhen, maç öncesinde sahaya çıktığında, stat hoparlörlerinden Nazan Öncel’in “Gitme Kal Bu Şehirde” şarkısı çaldı. Taraftarlar, “Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor” diyerek 26 yaşındaki yıldız oyuncunun transfer edilmesini talep etti. Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera, karşılaşma öncesinde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Muslera, sahanın ortasında gelen alkışlar eşliğinde taraftarlara 3’lü çektirirken, gözyaşlarına hakim olamayan bazı taraftarlar dikkat çekti.

BERKAN KUTLU’YA PLAKET VERİLDİ

Galatasaray formasıyla 150. resmi maçına çıkan Berkan Kutlu, maç öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından plaket ve üzerinde 150 yazan sarı-kırmızılı forma ile ödüllendirildi. Ayrıca, 8 aylıkken kanser hastalığını yenen Ali Asaf Demir için düzenlenen balon uçurma etkinliği dikkat çekti. Ali Asaf’ın babasının sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Asaf ve ailesiyle birlikte sahanın ortasında sarı-kırmızılı balonları gökyüzüne bıraktı.

TRİBÜNLER DOLU

Galatasaraylı taraftarlar, sezon boyunca iç sahadaki maçları yalnız bırakmadı ve Başakşehir karşısında da tribünlerdeki yerlerini aldı. RAMS Park’ta gerçekleştirilen bu mücadelede, sarı-kırmızılı taraftarlar müsabaka öncesinde futbolcuları tezahüratlarla destekledi.