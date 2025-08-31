Galatasaray Onana’yı Düşünüyor

GALATASARAY YENİ KALECİSİNİ ARIYOR

Fernando Muslera’nın ardından yeni kalecisini arayan Süper Lig ekibi Galatasaray, beklenmedik bir isimle ilgileniyor. Manchester United’da kadroda düşünülmeyen Kamerunlu kaleci Andre Onana, menajerler aracılığıyla Galatasaray’a önerildi.

ONANA TRANSFERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Sarı-kırmızılıların, 25 milyon euro piyasa değerine sahip deneyimli kaleci Andre Onana’nın transferi için değerlendirme yaptığı bildiriliyor. Inter’den transfer edilen Onana, Manchester United formasıyla şu ana dek 102 resmi maça çıkıp, 24 maçta kalesini gole kapatmayı başarıyor. Onana’nın sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.