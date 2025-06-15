Galatasaray, Osimhen’e Yeni Teklif Yaptı

GALATASARAY’IN OSIMHEN İÇİN YENİ TEKLİFİ

Sezonu iki kupa ile tamamlayan Galatasaray, geleceği belirsiz olan Victor Osimhen’in transferi konusunda yeni gelişmeler yaşıyor. Galatasaray, Osimhen’in Suudi Arabistan Ligi takımı Al-Hilal’in tekliflerini reddetmesinin ardından yeni bir adım atma kararı aldı. Sky Sport’un aktardığına göre; Sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen’e yıllık 15-20 milyon euro arasında yeni bir net maaş önerdi.

NAPOLİ İLE BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ

Sarı-kırmızılılar, Napoli kulübüne çok taksitli bir bonservis ödeme planı sundu. Ancak İtalyan kulübü, 75 milyon euroluk bonservisi mümkün olduğunca az taksitle almak istiyor. Bu durum, transfer görüşmelerinde bazı zorluklar yaratabiliyor. Öte yandan, 26 yaşındaki Nijeryalı golcü için Galatasaray ve Suudi Arabistan dışında üç Premier Lig takımının da devrede olduğu ihtimali gündemde.

OSIMHEN’İN PERFORMANSI

Galatasaray’da geçen sezon boyunca 41 maçta sahada yer alan Osimhen, bu süreçte 37 gol atarken, 8 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu istatistikler, Osimhen’in kariyerinde önemli bir yer tutuyor ve transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.