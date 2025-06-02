Haberler

Galatasaray, Osimhen için 5 Yıl İstiyor

Geleceğiyle İlgili Karar Veremedi

Süper Lig’in önemli temsilcisi Galatasaray, takımında görmek istediği Victor Osimhen ile ilgili belirsizlik yaşıyor. Nijeryalı futbolcunun, sarı-kırmızılılarla olan geleceği hakkında bir karar vermediği gözlemleniyor.

Beklentileri ve İddialar

Hasan Şaş, KAFA Sports’ta yaptığı açıklamada, Osimhen’in Galatasaray’dan talep ettiği sözleşme süresi ve maddi beklentilerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Galatasaray, Osimhen’in bonservisini almak amacıyla tüm koşulları zorlayarak 31 yaşına kadar sürecek bir sözleşme talep ettiğini aktardı. Şaş, 26 yaşındaki golcünün Galatasaray’dan 5 yıllık bir sözleşme ve yıllık 20 milyon euro maaş istediğini belirtti.

Ödenecek Tutar

Galatasaray, Osimhen’i kadrosuna katabilmek için Napoli’ye 75 milyon euro tutarındaki çıkış maddesini de ödemek durumunda kalacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Dua Etmekte

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz'da yağmur ve şükür duası etkinliğine katıldı. Etkinlikte Kur’an okundu ve şükür namazı kılındı. Vali, su tasarrufuna dikkat çekti.
Haberler

Rabat Manastırı Hafta Sonları İlgi Çekiyor

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Rabat Manastırı, tarihi mimarisi ve doğal güzellikleriyle hafta sonları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor, bölge turizmine önemli katkılar sağlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.