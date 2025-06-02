Galatasaray, Osimhen için 5 Yıl İstiyor

Geleceğiyle İlgili Karar Veremedi

Süper Lig’in önemli temsilcisi Galatasaray, takımında görmek istediği Victor Osimhen ile ilgili belirsizlik yaşıyor. Nijeryalı futbolcunun, sarı-kırmızılılarla olan geleceği hakkında bir karar vermediği gözlemleniyor.

Beklentileri ve İddialar

Hasan Şaş, KAFA Sports’ta yaptığı açıklamada, Osimhen’in Galatasaray’dan talep ettiği sözleşme süresi ve maddi beklentilerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Galatasaray, Osimhen’in bonservisini almak amacıyla tüm koşulları zorlayarak 31 yaşına kadar sürecek bir sözleşme talep ettiğini aktardı. Şaş, 26 yaşındaki golcünün Galatasaray’dan 5 yıllık bir sözleşme ve yıllık 20 milyon euro maaş istediğini belirtti.

Ödenecek Tutar

Galatasaray, Osimhen’i kadrosuna katabilmek için Napoli’ye 75 milyon euro tutarındaki çıkış maddesini de ödemek durumunda kalacak.