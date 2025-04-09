Galatasaray, Osimhen İçin Anlaşma Sağlayacak

GALATASARAY’IN TRANSFER HESAPLAMALARI

Galatasaray, sezon başlangıcında Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’i takıma tutmak için önemli planlar yapıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarın da büyük bir sevgiyle benimsediği Osimhen’de başarılı bir sonuca ulaşırsa bu transfer tarih yazacak. İspanyol basınında yer alan habere göre; Galatasaray, tarihindeki en yüksek bonservis bedelini ödeyerek Nijeryalı yıldızı yeni sezonda da kadrosunda görmek istiyor.

BONUS VE MAAŞ TEKLİFİ

İspanyol gazetesi, Galatasaray’ın bu transferi İtalyan kulübüne 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek tamamlamayı planladığını aktarıyor. Bu durum, Türk futbol tarihinde de en pahalı transfer olma niteliğinde. Haberde ayrıca, Cimbom’un Osimhen’e sunacağı sözleşmenin detayları hakkında bilgiler de mevcut. Galatasaray’ın, Osimhen’e her yıl net 15 milyon euro maaş vereceği ve 3 yıllık bir sözleşme teklif edeceği öne sürülüyor. Buna ilave olarak, sözleşmeye cazip primlerin de eklenmesi hedefleniyor. Bu teklifin, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin sunduğu maaşlarla rekabet edebilecek düzeyde olduğu düşünülüyor. Daha yüksek gelirlerin sağlandığı liglerde alınabilecek maaş miktarlarına da yakın bir gelir sunması hedefleniyor.

OSIMHEN’İN PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 32 resmi maça çıkarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Nijeryalı golcü, bu maçlarda 28 gol atıp 5 asist yaparak takıma önemli katkılarda bulundu. Süper Lig’de 20 gol ile gol krallığında zirveyi ele geçiren Osimhen, ligdeki başarısıyla da göz dolduruyor.