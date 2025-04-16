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Galatasaray, Osimhen İçin Çalışıyor

NAPOLİ’DEN KİRALANAN OSIMHEN’İN GELECEĞİ BELİRSİZ

Galatasaray, sezon başında Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’in bonservisini alabilmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Osimhen’in takımdaki geleceği büyük bir merakla bekleniyor. Takımın diğer yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin durumu da yönetim tarafından dikkatle takip ediliyor.

ICARDI HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi’nin, yöneticilerin “İlk bomba transferimiz olacak” şeklindeki değerlendirmelerine konu olduğu iddia ediliyor. Icardi’nin, topla çalışmalara başladığı ve Galatasaray’ın hazırlık kampına katılması için yetişeceği öğrenildi. Eğer Osimhen takımdan ayrılma kararı alırsa, Icardi’nin onun yokluğunu en iyi şekilde kapatacağına inanılıyor.

ICARDI’NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla toplamda 87 maçta görev aldı. 32 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 61 gol atarak ve 22 asist yaparak önemli bir katkı sağladı. Takımın hücum gücünde Icardi’nin rolü büyük.

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